Россиянин пожаловался на лезущих в окно наглых белок

Комментаторы не разделили позицию соседа и назвали животное милым и прелестным. «Я бы ей кормушку сделала. Пусть приходит», — отметила одна из пользовательниц. Кто-то ответил, что кормушку лучше повесить на дереве, чтобы белка не упала со скользкого подоконника зимой. Автор топика сообщил, что уже приучает животное есть с рук.

Кто-то заявил, что белки появляются в городах только при хорошей экологии, поэтому мужчине необходимо радоваться. «У нас белки в садик приходят и в школьном дворе играют в догонялки. А вчера в парке встретили не меньше семи белок, какие-то смелые, некоторые опасливо держатся в стороне», — поделилась другая юзерша. Ей ответила женщина, которая рассказала, что тоже видела в парке этих зверьков, которые просили у нее еду и бегали под ногами.

Ранее жительница Тропарево-Никулино сфотографировала белку, залезшую к ней в квартиру. Кто-то заявил, что не стоит бояться животных и случившееся можно назвать «счастьем и везением».