Москвичи массово захотели возродить дореволюционные названия улиц
Группа инициативных жителей района Новой Москвы создала проект наименования улиц в строящемся жилом комплексе вблизи деревни Николо-Хованское. Об этом сообщается на форуме Новой Москвы во «ВКонтакте».
Участники движения «За спасение Московской топонимии» предлагают увековечить пустоши, принадлежавшие Николо-Хованскому (Подвязная, Иполитово тож, Черпецкая, Мартьяново), а также Максимовский ручей, Лобановский Лес и некоторых известных людей из окрестностей ЖК, таких как историк Дмитрий Шеппинг и писатель Владимир Измайлов, фамилию крестьянского рода Целяевых и само Николо-Хованское.
«Проект направлен на восстановление традиций русской топонимии в названиях новых улиц вблизи Николо-Хованского, в частности, возрождение многих забытых дореволюционных топонимов», — говорится в сообщении.
На данный момент проект направлен на рассмотрение местным властям.
Ранее департамент культурного наследия Москвы отказался переименовывать 4-ю улицу 8 Марта в честь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В заявлении ведомства в ответ на обращение группы жителей говорится, что переименование возможно не ранее истечения 10-летнего срока со дня смерти Лужкова, который наступит после 10 декабря 2029 года.
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