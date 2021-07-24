Москвичи массово захотели возродить дореволюционные названия улиц

«Проект направлен на восстановление традиций русской топонимии в названиях новых улиц вблизи Николо-Хованского, в частности, возрождение многих забытых дореволюционных топонимов», — говорится в сообщении.

На данный момент проект направлен на рассмотрение местным властям.

Ранее департамент культурного наследия Москвы отказался переименовывать 4-ю улицу 8 Марта в честь бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В заявлении ведомства в ответ на обращение группы жителей говорится, что переименование возможно не ранее истечения 10-летнего срока со дня смерти Лужкова, который наступит после 10 декабря 2029 года.

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