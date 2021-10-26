Москвичи начали массово скупать продукты перед нерабочей неделей

Жители столицы начали массово скупать продукты — выручка московских продуктовых магазинов выросла на 20 процентов перед предстоящей нерабочей неделей. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает Telegram-канал «Говорит и показывает Москва».

По данным пресс-службы департамента экономической политики столицы, в денежном эквиваленте вырученная сумма составила 2,9 миллиарда рублей. Речь идет преимущественно о специализированных продуктовых магазинах. Выручка супермаркетов и универсамов осталась на прежнем уровне, так как, по предварительным данным, москвичи больше не боятся дефицита повседневных товаров, который наблюдался в 2020 году.

Ранее московские рестораны объявили о резком росте числа бронирований столов. Представители бизнеса подчеркнули, что рассчитывают на значительный рост выручки на неделе перед нерабочими днями. Также москвичи активно начали покупать билеты в Сочи на период длинных выходных.