Москвичи начали массово жаловаться на нарушителей карантина

Жители Москвы начали массово жаловаться в полицию на нарушителей карантина. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Как рассказал изданию участковый по Северо-Западному административному округу, в день по району поступает несколько десятков звонков. По его словам, москвичи жалуются не только в МВД, но и Роспотребнадзор.

Чаще всего, по его словам, жалуются на то, что люди гуляют с детьми или ходят по улице группами по три и более человек. «Мы стандартно отвечаем, что проверим информацию, и благодарим за сигнал, но понятно, что поймать кого-то по такому сигналу почти что нереально», — поделился страж порядка.

В Москве действует режим самоизоляции. В рамках ограничений для посетителей закрыты все кафе и рестораны — они могут продолжать работать только навынос. Выход на улицу разрешен только для похода в продуктовые магазины и аптеки, выгула собак или поездок на работу.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок ограничений, введенных в столице для сдерживания распространения коронавируса, до 11 мая.

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