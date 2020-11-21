Москвичи начнут получать смс-оповещения с результатами теста на коронавирус. Об этом в субботу, 21 ноября, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Ее слова приведены на сайте mos.ru.

Она отметила, что все итоги ПЦР-тестов на COVID-19, которые были сделаны как в поликлиниках, больницах, так и дома по приезде медиков, будут присылать горожанам в виде сообщений.

«Нововведение внедрено для того, чтобы жители столицы максимально оперативно получали результат и соблюдали меры предосторожности», — пояснила Ракова.

Заммэра Москвы также рассказала, что информировать будут людей как с положительном, так и отрицательном тестом. «Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ», — добавила она.

При этом говорится, что при сдаче ПЦР-тестов в частных клиниках сервис не сможет проинформировать москвича.

По состоянию на 21 ноября в Москве зафиксировано более 574 тысяч зараженных коронавирусом. За все время в столице вылечились 400 332 пациента. Умерли с начала пандемии 8233 человека.

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