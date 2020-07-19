Москвичи напились с незнакомцами и очнулись в Бутово без вещей и с кредитом

В центре Москвы мужчина и его подруга согласились выпить с незнакомцами, после чего очнулись в Бутово без телефонов и с кредитом, оформленным через мобильное приложение. Об этом в воскресенье, 19 июля, рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию с заявлением обратился москвич. Он сообщил стражам порядка, что ночью к нему и его спутнице подошли неизвестные в сквере на площади Ильинские Ворота рядом с памятником Кириллу и Мефодию. Они предложили паре вместе выпить спиртные напитки.

«После этого он с подругой очнулся в парке в Бутово и обнаружил, что у него пропали золотая цепочка, три тысячи рублей, мобильный телефон, а на его имя через мобильный банк был взят кредит в размере 90 тысяч рублей. У его подруги также пропал мобильный телефон», — сообщил источник.

Потерпевшие не исключили, что злоумышленники могли подмешать что-то в алкоголь. Проводится проверка.

В июне в Москве проститутку-аферистку обманул ее же клиент — девушка через мобильный банк перевела мошеннику около восьми тысяч рублей. При этом в полиции рассказали, что ежедневно к правоохранителям обращаются мужчины, которых обманули на деньги аферистки из этой сферы.

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