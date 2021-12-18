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Москвичи нашли объяснение платной нарезке колбасы в магазинах

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Москвичи нашли объяснение платной нарезке колбасы в магазинах
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Житель столицы узнал о новой услуге в одной из столичных супермаркетов — платной нарезке колбасы. Мужчина поделился новостью в Facebook-сообществе «Речной вокзал и окрестности». Многих пользователей сети произошедшее возмутило, но некоторые попытались найти объяснение происходящему.

«В магазинах "Мяснов" нарезка продукции теперь платная и называется "уникальный сервис"!» — сообщил автор, подкрепив пост фотографией с указанием стоимости — два рубля за одно наименование продукта. «Два рубля с одного, два — с другого. Так к вечеру и десятка набежит», «Скоро за вход в магазин деньги брать будут», — отреагировали москвичи.

Некоторые участники интернет-сообщества отметили, что лучше бы сотрудники магазина на ту же сумму увеличили стоимость продукта — никто не обратил бы внимания, а на подобные нововведения люди реагируют всегда отрицательно.

«Я думаю, это как-то связано с лотками, на которые раскладывают колбасу: своего рода борьба за экологию. Так было и с пакетами, когда они повсеместно стали платными. Не утверждаю, но предполагаю», — написала россиянка. «Я лучше бы рубль заплатил за выкладку на бумагу вместо лотков», — ответили ей. Многие участники дискуссии признались, что им проще самостоятельно осуществить бесплатную нарезку дома.

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