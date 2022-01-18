Москвичи нашли пианино в сугробе

Москвичи в группе Facebook «Сокольники Соседи» обсудили странную находку — пианино, которое оказалось выставленным в сугробы на заснеженную улицу столицы.

«Внезапно... в консерватории перемены», — подписала фотографию автор снимка. В комментариях выяснилось, что находку обнаружили возле бывшей гинекологической больницы номер один на улице Гастелло, дом 42.

Некоторые также заметили, что предприимчивые граждане уже вытащили из инструмента струны и деку на металлолом. А также обнаружили, что на клавиатуре не хватает половины черных клавиш.

Одна из участниц с юмором отнеслась к подобной ситуации. «Обычно рояль в кустах, а тут пианино в сугробе! К чему бы это?» — написала девушка под постом. Но большинство пользователей испытали грустные эмоции. «Какая печаль», «Жалко инструмент», — отметили фолловеры сообщества.

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