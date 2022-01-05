Москвички рассказали о тайном ящике в своей квартире

Две москвички Александра и Валерия, проживающие вместе в столичной квартире, рассказали «Мосленте» о тайном ящике в своем жилище.

Девушки живут в трехкомнатной винтажной квартире в Басманном районе. Дизайн интерьера они придумали сами. «Моя любимая комната в доме — кабинет. Он получился самым ярким. Синие стены, желтый диван и мое древнее немецкое пианино», — рассказала Валерия. Россиянки отметили, что в одной из комнат стоит шкаф с секретом: нижний ящик у него закрыт на ключ, который уже давно потерян. «Ящик невозможно открыть, не повредив шкаф. Поэтому никто не знает, что лежит в ящике, может быть, там сокровища, и мы богатейшие люди», — шутит Александра.

Ранее сообщалось, что жители и гости Москвы смогут посетить индивидуальные экскурсии по восстановленной квартире из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова.