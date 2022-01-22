Москвичи не захотели называть проспект именем Владимира Высоцкого

Жители Гагаринского района Москвы выступили против переименования Ленинского проспекта в проспект поэта и музыканта Владимира Высоцкого. Об этом они заявили в комментариях под соответствующей публикацией в Facebook.

Местные жители возмутились, что в случае переименования улицы им придется менять паспорт. Некоторые отметили, что именем Высоцкого следует назвать новую станцию метро или улицу в Новой Москве. Юзеры указали, что по смыслу лучше всего подходит переименование в площадь или проспект летчика-космонавта Юрия Гагарина.

«Переименовали бы улицу советского партийного и государственного деятеля Николая Шверника в Высоцкого, был бы смысл: он тут жил. И жители были бы не против. А Ленинский переименовывать — это клиника», «Я бы в проспект Гагарина переименовала. Все же большой проспект», «Тогда уж вернуть старое название — Большая Калужская. Если так неймется», — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее мужчина предложил переименовать микрорайон Восточное Бутово на границе с Бутовским лесопарком. Москвич заявил, что для всех смежных районов должно было единое название — Бутово.