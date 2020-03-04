Москвичи обнаружили на Google-картах «Парк больных коронавирусом». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя компании.

Такое название заметили на онлайн-карте вместо Гончаровского парка на улице Руставели на севере столицы. По данным российского представительства Google, ошибка появилась из-за правил сервиса, которые разрешают пользователям предлагать альтернативные названия мест или добавлять информацию о них.

В настоящий момент ошибка уже исправлена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл меры борьбы с коронавирусом. Он рассказал об усиленном контроле в аэропортах и местах массового скопления граждан и о наблюдении за гражданами Китая.

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, один из инфицированных находится в Москве. После выявления у него вируса были госпитализированы 24 человека, общавшихся с заразившимся жителем столицы. Среди них шесть родственников, пять друзей и 13 пассажиров рейса из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!