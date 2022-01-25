Москвичи обнаружили на улице девушку без сознания и нашли способ спасения

Москвичи обнаружили в девятиградусный мороз на улице девушку без сознания и сообща нашли способ спасения. Об этом в Facebook-группе «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» написала одна из женщин, принимавших участие в операции.

По словам автора топика, ни один из проходивших мимо прохожих не отказался от помощи и всем вместе удалось спасти россиянку. «Действовали, может, и не очень профессионально, но дружно. Девушки, парни, один из Кыргызстана. Быстро связались со скорой, обнаружили пульс и дыхание, раздобыли нашатырь, набрали по домофону ближайшего дома первую попавшуюся квартиру, и хозяева сразу же открыли подъезд, разрешив внести девушку на площадку между этажами к батарее», — написала она.

Москвичка объяснила, что пострадавшая так и не пришла в себя, однако сотрудники приехавшей на место скорой помощи уверили, что пациентка будет жить. Не имея возможности проехать под шлагбаумом, медики привезли каталку к подъезду, вынесли девушку на мягких носилках, погрузили ее в машину и увезли в больницу.

Ранее врачи спасли беременную россиянку со стопроцентным поражением легких.