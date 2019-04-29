Москвичи ощутят свежесть

В столичном регионе ожидается солнечная и сухая, но прохладная погода. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Согласно предварительному прогнозу, температура воздуха в городе составит около 12 градусов тепла, по области — до плюс 13, что несколько ниже климатической нормы — будет «свежо», отмечают специалисты. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью около 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет стабильным и установится на отметке в 752 миллиметра ртутного столба.

28 апреля стало известно о том, что в начале новой недели ночная температура воздуха в столичном регионе опустится до отрицательных значений. 30 апреля — в Москве от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье — до минус 2 градусов. В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 градуса в Москве, по области от минус 1 до плюс 4 градусов, местами заморозки.