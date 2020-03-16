В ближайшие дни москвичи отдохнут от снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил, что сейчас быстро повышается давление: только за одну ночь оно увеличится на 7-8 миллиметров. «При этом внутри воздушных масс будет нисходящее движение, при котором осадки не образуются», — добавил специалист.

Вильфанд добавил, что вскоре ветер стихнет, до среды сохранится штиль, а температура будет постепенно повышаться.

Ранее сообщалось, что на этой неделе москвичей ожидает неустойчивая погода со снегом и дождем, потеплением в середине недели и похолоданием в выходные. Синоптики отметили, что «окно» хорошей погоды возможно лишь в пятницу, 20 марта — снежный покров почти исчезнет.

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