Москвичи отреагировали на снегопад фразой «Он существует, ребят!»

В связи с непогодой водителей в Москве предупредили об осложнении движения на дорогах города из-за снега и гололедицы. Как сообщается на странице столичного ГИБДД в Twitter, автомобилистам стоит снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными за рулем, а пешеходам — не спешить и смотреть по сторонам при переходе дороги.

22 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам эпизод настоящей зимы в конце января. По ее словам, к концу текущей недели в столице ожидается похолодание, которое принесет снежные осадки. Такая погода наступит в четверг и сохранится в ночь на пятницу, предупредила специалист. Также она заявила, что уже к вечеру среды, 22 января, в Москве выпадет снег, который с различной степенью интенсивности будет идти в течение всего четверга.

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