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Москвичи отреагировали на снегопад фразой «Он существует, ребят!»

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители Москвы опубликовали в социальных сетях видеоролики и фотографии снегопада, который начался днем 22 января. На своих страницах они отметили, что такие осадки стали редкостью для очень теплой зимы.

«Он существует, ребят!» — отреагировала d.shinkova.

«Друзья, поздравляем вас со снегом за окном! Вот такая у нас зима», — написал пользователь pomoskve_.

«Докладываю: сегодня в Москве было 10 минут зимы...» — отметил evseev2163.

«Зима пришла внезапно в конце января», — добавил пользователь uvao_life.

«Ееееее, опять зима неожиданно пришла!» — написал alex_fotoed.

В связи с непогодой водителей в Москве предупредили об осложнении движения на дорогах города из-за снега и гололедицы. Как сообщается на странице столичного ГИБДД в Twitter, автомобилистам стоит снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными за рулем, а пешеходам — не спешить и смотреть по сторонам при переходе дороги.

22 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам эпизод настоящей зимы в конце января. По ее словам, к концу текущей недели в столице ожидается похолодание, которое принесет снежные осадки. Такая погода наступит в четверг и сохранится в ночь на пятницу, предупредила специалист. Также она заявила, что уже к вечеру среды, 22 января, в Москве выпадет снег, который с различной степенью интенсивности будет идти в течение всего четверга.

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