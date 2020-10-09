Москвичи отыскали на помойке историческую брусчатку и замостили улицу

Жительница Донского района на юге Москвы, краевед Алена Аверина случайно отыскала среди груды строительного мусора историческую брусчатку, которую укладывали в этом районе в начале ХХ века. Об этом женщина рассказала «Московской Газете».

Как пояснила Аверина, подобную брусчатку из габбродолерита активно использовали для мощения улиц в Донском районе в 1920-1930-е годы. «Несколько лет назад на 3-м Верхнем Михайловском проезде положили асфальт, а через некоторое время брусчатка обнажилась, потому что она была уложена по старым технологиям — дугообразно — для обеспечения стока воды. Поэтому покрытое сверху современное полотно со временем вздулось и разрушилось», — рассказала москвичка.

По ее словам, узнав о находке, местные жители обратились в районное ГБУ «Жилищник» с просьбой помочь им замостить найденной на помойке брусчаткой участок улицы. На работы выделили несколько сотрудников и три единицы спецтехники. В результате было уложено около 40 брусков на площади примерно в 1,5 квадратных метра.

В сентябре сообщалось, что сохранившийся с 20-30-х годов прошлого века фрагмент мостовой на улице Новая Заря решили закатать в асфальт. Краеведы и местные жители направили в Префектуру ЮАО и управу Даниловского района письмо с просьбой сохранить фрагмент мостовой.

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