Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус.

Он уточнил, что температура воздуха в Москве в ночь на 12 ноября опустилась до минус 2,9 градуса. В Подмосковье похолодало до минус 6,3 градуса — этот показатель был зафиксирован в селе Мелихово Чеховского района.

Ранее, 8 ноября, москвичей предупредили о грядущих заморозках. В «Фобосе» уточняли, что в течение текущей недели температура воздуха будет постепенно понижаться, и в Москве начнется метеорологическая зима. При этом снегопада в столице не стоит ожидать до 20 ноября.

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