Москвичи пережили самую холодную осеннюю ночь

Ночь на среду, 16 октября, в столичном регионе стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Согласно данным синоптиков, в ночные часы температура воздуха в городе понизилась местами до отрицательных значений. В частности, на ВДНХ термометры зафиксировали минус 0,3 градуса, и это самый низкий показатель в текущем сезоне.

В то же время в центре города, отмечают специалисты, сохранилось тепло — температура в темное время суток достигала плюс 2,2 градуса.

Ранее сообщалось, что ночь на вторник, 15 октября, стала в Москве самой теплой за весь месяц. Столбики термометров в столице поднялись до отметки в плюс 17,4 градуса.

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