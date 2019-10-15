Москвичи пережили самую теплую ночь октября

Ночь на вторник, 15 октября, стала в Москве самой теплой за весь месяц. Об этом сообщили РИАМО в центре погоды «Фобос».

Как уточнил собеседник агентства, ночью столбики термометров в столице поднялись до отметки в плюс 17,4 градуса. «Такая ситуация обусловлена тем, что через московский регион проходит граница между теплым и холодным воздухом», — пояснил он.

По словам синоптика, граница между воздушными массами периодически смещается, в результате чего температура в городе в ночные часы растет, а днем, напротив, будет снижаться. Он отметил, что подобная ситуация еще повторится на этой неделе.

Ранее метеорологи сообщали, что первые три дня наступившей недели, с 14 по 16 октября, в Москве будут теплыми. При этом в столице будут идти дожди.

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