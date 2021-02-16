Москвичи пережили самую морозную ночь февраля

Ночь с 15 на 16 февраля стала самой холодной в Москве с начала февраля. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро столицы.

Температура воздуха на главной городской метеостанции в районе ВДНХ, по предварительным данным, опускалась до минус 22 градусов. Таким образом жители Москвы пережили самую морозную ночь месяца.

Предыдущий минимум был зафиксирован 8 февраля, когда столбики термометров показали минус 19,3 градуса. При этом рекорд самой низкой температуры за зиму 2020-2021 годов остается за январем. На 18 день нового года температура воздуха на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальных утренних морозах. В течение недели ожидается отклонение температуры от 7 до 12 градусов. Все ночи будут холодными, самым теплым днем будет среда, но аномалия при этом составит пять градусов. По его данным, утром прогнозируется минус 20 градусов.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!