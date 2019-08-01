Москвичи пережили самый холодный июль с начала века

Минувший июль стал в Москве самым холодным с начала XXI века. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает центр погоды «Фобос».

По словам метеорологов, средняя температура в июле составила плюс 16,8 градуса, что на 1,4 градуса ниже климатической нормы.

«С таким показателем июль-2019 стал самым холодным среди всех июлей XXI века. Мало того, таким холодным второй месяц лета в столице не был уже 32 года, с 1987 года, когда средняя температура этого месяца была точно такой же», — пояснили в «Фобосе».

Метеорологи добавили, что минувший июль стал в столице пятым с 2000 года, когда температура не преодолевала отметку в плюс 30 градусов. Самым теплым днем месяца стало 27 июля, когда столбики термометров показали плюс 29 градусов. Холоднее всего было 31 июля — ночью воздух прогрелся лишь до плюс 8,3 градуса.

Как отметили синоптики, по осадкам этот июль рекордным не стал — в городе выпало всего 76 процентов месячной нормы осадков. При этом дождливых дней было больше, чем обычно: 20 вместо 12.

Ранее метеорологи порекомендовали москвичам достать из гардероба теплую одежду из-за резкого похолодания. Также жителям столицы посоветовали заниматься физическими упражнениями и пить чай с ромашкой, чтобы справиться с хандрой из-за дождливого лета.

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