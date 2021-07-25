Москвичи побили исторический рекорд по ипотечным кредитам
За первые шесть месяцев 2021 года москвичи оформили более 60 тысяч ипотечных кредитов, или на 57 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году. Это исторический рекорд. Об этом сообщает издание The Village со ссылкой на Росреестр.
По данным ведомства, до этого наибольшее количество ипотечных кредитов москвичи оформили с января по июнь 2019 года. Тогда было зарегистрировано 42,3 тысячи договоров.
Только в июне текущего года жители столицы приобрели в ипотеку десять тысяч квартир. По данным Росреестра, в прошлом году за первый летний месяц было оформлено на 29 процентов меньше кредитов.
Ранее аналитики рынка недвижимости сообщили, что цена квадратного метра в новостройках Старой Москвы перешагнула отметку 300 тысяч рублей.
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