Раскрыта цена «квадрата» в новостройках Москвы

При этом риелторы отмечают замедление роста цен на квартиры в московских новостройках — в течение июня их уровень не изменился. Специалисты агентства «Азбука жилья» подчеркнули, что в сравнении с прошлым годом стоимость нового жилья в Старой Москве выросла на 35,2 процента.

Сокращение цен наблюдается только в сегменте элитного жилья. За последние три месяца стоимость квадратного метра здесь уменьшилась на 2,7 процента и составила 688,8 тысячи рублей. С учетом таких квартир средняя стоимость «квадрата» в старых границах Москвы достигает 405,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что московский ювелир, опубликовавший объявление о поиске квартиры в Facebook, внезапно обзавелся сотнями поклонниц. Мужчина рассказал, что планирует найти жилье в районе станций метро «Сокол», «Динамо», «Аэропорт» или же «Ботанический сад», «ВДНХ», «Алексеевская». Подписчицы сообщества бурно отреагировали на запись в комментариях.

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