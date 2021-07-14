Раскрыта цена «квадрата» в новостройках Москвы
По итогам первого полугодия текущего года стоимость одного квадратного метра квартир в столичных новостройках в пределах МКАД впервые превысила отметку в 300 тысяч рублей. Сейчас один «квадрат» обойдется покупателям в среднем в 301,9 тысячи рублей. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости «Азбука жилья».
По оценкам сервиса по подбору недвижимости ЦИАН, средняя стоимость московского квадратного метра составляет 300,4 тысячи рублей, говорится в сообщении.
При этом риелторы отмечают замедление роста цен на квартиры в московских новостройках — в течение июня их уровень не изменился. Специалисты агентства «Азбука жилья» подчеркнули, что в сравнении с прошлым годом стоимость нового жилья в Старой Москве выросла на 35,2 процента.
Сокращение цен наблюдается только в сегменте элитного жилья. За последние три месяца стоимость квадратного метра здесь уменьшилась на 2,7 процента и составила 688,8 тысячи рублей. С учетом таких квартир средняя стоимость «квадрата» в старых границах Москвы достигает 405,6 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что московский ювелир, опубликовавший объявление о поиске квартиры в Facebook, внезапно обзавелся сотнями поклонниц. Мужчина рассказал, что планирует найти жилье в районе станций метро «Сокол», «Динамо», «Аэропорт» или же «Ботанический сад», «ВДНХ», «Алексеевская». Подписчицы сообщества бурно отреагировали на запись в комментариях.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!