Москвичи поделились историей об исчезнувших с детской площадки бомжах

Жители улицы Новолесной в Москве рассказали, как справились с бездомными, приходившими отдыхать на детскую площадку возле их дома. Историей об исчезнувших бомжах они поделились с изданием «Москвич Mag».

Горожане пожаловались, что бездомные всегда любили посидеть и поспать на лавочках у дома. Жалобы в полицию ни к чему не приводили, и тогда они обратились в управляющую компанию.

В результате было принято решение демонтировать старую площадку и установить на ее месте новую. Теперь на территории нет скамеек, а значит бездомным негде спать. Кроме того, площадка огорожена двухметровым забором, ключ от входа хранится у дворника.

В октябре журналисты описали среднестатистического российского бездомного. Выяснилось, что ему 45 лет, а оказался он на улице в 36 процентах случаев из-за семейных конфликтов. Кроме того, от всех бомжей чувствовался резкий неприятный запах, и они были зачастую в грязной одежде.

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