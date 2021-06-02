Москвичи поделились впечатлениями от нового вокзала Восточный, расположенный на станции метро Черкизовская, передает издание «Москва 24».

Так, жители столицы отметили понятную и доступную навигацию, внешний и внутренний облик вокзала, а также преобразование территории около метро. «Здание приятное, современное. Внутри все чисто, ухоженно, самое главное — просторно», — поделился москвич Павел.

«Раньше на месте вокзала был пустырь, даже было страшно заходить за станцию метро. Сейчас все чистенько, аккуратненько. Очень хорошо, что появились остановки транспорта общественного», — рассказала девушка Ольга. По ее словам, местные жители ожидали открытия вокзала с нетерпением.

Восточный стал десятым по счету вокзалом в столице и объединил поезда дальнего следования, метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный городской транспорт. Первые поезда он принял 29 мая.

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