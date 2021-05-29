В Москве откроют новый вокзал Восточный, расположенный на станции метро Черкизовская. Он примет первые поезда 29 мая, в субботу, сообщает РИА Новости.

Вокзал станет десятым по счету в столице и объединит поезда дальнего следования, метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный городской транспорт.

Отмечается, что железнодорожная станция пример почти 30 пар поездов дальнего следования, которые ранее прибывали на Курский вокзал. В их числе «Стрижи» и «Ласточки», следующие по маршруту Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново. При этом некоторые скорые поезда по-прежнему будут отправляться с Курского вокзала.

Кроме того, на Восточном будут останавливаться транзитные поезда до Анапы, Адлера, Ейска, Новороссийска, Белгорода, Челябинска и других городов.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что тестовый запуск беспилотных «Ласточек» в Москве намечен на 2022 год. Для запуска беспилотного движения может потребоваться несколько лет, поскольку даже одна «Ласточка» не может работать с обычными поездами, а подвижной состав должен быть оборудован определенными технологиями.

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