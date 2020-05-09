Москвичи показали воздушный парад в День Победы из своих окон
Жители столицы, находящиеся на самоизоляции из-за распространения коронавируса, показали воздушный парад к 75-летию Дня Победы из своих окон. Видео, снятые москвичам, распространились в социальных сетях.
На кадрах можно заметить, как горожане вышли на балконы, чтобы увидеть авиапарад. У некоторых из них в руках российский флаг или знамя победы, другие снимают на видео пролетающие военные самолеты.
Горожане выкладывают записи парада на свои страницы в социальных сетях, чтобы поздравить друг друг с праздником. «С днем Победы!», «Вот так выглядит авиапарад в День Победы из окна», «Поздравляю всех!» — пишут пользователи сети.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям столицы с поздравлением в связи с 75-летием Дня Победы. Он напомнил, что в Москве собирались масштабно отпраздновать юбилей Победы, но многие мероприятия сорвались из-за пандемии коронавируса. «Мы лишены возможности обнять вас, дорогие ветераны, но для тепла наших сердец не существует физических преград», — сказал Собянин.
В этом году традиционный парад 9 Мая на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за ситуации с пандемией коронавируса. Тем не менее проводятся авиационные парады.
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