Москвичи показали воздушный парад в День Победы из своих окон

Жители столицы, находящиеся на самоизоляции из-за распространения коронавируса, показали воздушный парад к 75-летию Дня Победы из своих окон. Видео, снятые москвичам, распространились в социальных сетях.

На кадрах можно заметить, как горожане вышли на балконы, чтобы увидеть авиапарад. У некоторых из них в руках российский флаг или знамя победы, другие снимают на видео пролетающие военные самолеты.

Горожане выкладывают записи парада на свои страницы в социальных сетях, чтобы поздравить друг друг с праздником. «С днем Победы!», «Вот так выглядит авиапарад в День Победы из окна», «Поздравляю всех!» — пишут пользователи сети.