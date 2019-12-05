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Москвичи получили по почте фальшивые штрафы

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Жителям Москвы по почте приходят фальшивые штрафы. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Роспотребнадзора.

Такие случаи были выявлены после того, как москвичи получили постановления о штрафах, якобы подписанных руководителями надзорного органа. Уточняется, что реквизиты для оплаты были указаны неверно.

Граждан предупредили, что штрафы являются настоящими только при условии, что их получателя ранее приглашали на рассмотрение дела и составление протокола.

В октябре сообщалось, что житель Москвы 403 раза нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на миллион рублей. Нарушитель ездил на автомобиле с иностранными номерами. Какому государству они принадлежат, не сообщается.

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