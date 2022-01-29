Москвичи посочувствовали уснувшему на полу подъезда коммунальщику

Москвичка в группе Facebook «Тропарево-Никулино соседи» поделилась фотографиями спящего на полу ее подъезда коммунальщика. Работник УК выставил в ряд пять банок от пива и прилег рядом. Россияне посочувствовали ему.

«Жилищник! Не ваш ли сотрудник упахался и спрятался от бдительного ока бригадира?» — поинтересовалась женщина в посте.

В комментариях соседи поспорили. Одни с юмором отнеслись к «уставшему» в подъезде жилого дома работнику. «Прилег отдохнуть, а тут мешают. С пятницей всех!», «Баночки так аккуратно расставлены», — с иронией написали юзеры.

Другие, напротив, не поняли посыла автора топика и пожалели мужчину. «За собой убрал? Если да, то не стоит жаловаться — мало ли какая ситуация в жизни приключилась у него», «Здесь нет ничего смешного. Люди, что с вами не так», — оставили горожане под постом участливые комментарии.

Ранее, в декабре прошлого года, «вялый» дворник со смартфоном вызвал споры у россиян.