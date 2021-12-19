Сегодня в 01:24
1 мин.

«Вялый» дворник со смартфоном вызвал споры у россиян

Новости /
«Вялый» дворник со смартфоном вызвал споры у россиян
Кадр: страница «Баманные новости» на Facebook

Участников Facebook группы «Басманные новости» возмутило видео на котором дворник практически не чистит снег, а стоит со смартфоном в руках. Пользователи назвали его «вялым» https://www.facebook.com/groups/BasmannyNews/posts/932817187357515/

Одна из жительниц района в комментариях к посту пожаловалась, что рабочие просто не хотят убирать территорию. «Приезжий люд, дворники и им подобные, телефоны из рук не выпускают. Видимо хорошие зарплаты. Так и должны тогда работать на совесть», — написала москвичка.

Нашлись и те, кто в данной ситуации встал на сторону рабочего. «Ведь никто в этом посте никогда в жизни в рабочее время не возьмёт в руки личный телефон, и уж тем более не отвлечётся от работы, особенно чтобы обсудить видео с дворником. Не так ли?», — заметила одна из пользовательниц. Она также добавила, что такие видео-нарезки можно сделать с любыми людьми.

Однако, автор ролика утверждает, что наблюдал за уборщиком в течении 20 минут и тот продолжал пользоваться телефоном, забыв про работу. А за последующие 15 минут рабочий убрал только несколько метров тротуара от снега.

Ранее жители Москвы массово заявили об исчезновении дворников с улиц города.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.