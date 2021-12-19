«Вялый» дворник со смартфоном вызвал споры у россиян

Участников Facebook группы «Басманные новости» возмутило видео на котором дворник практически не чистит снег, а стоит со смартфоном в руках. Пользователи назвали его «вялым» https://www.facebook.com/groups/BasmannyNews/posts/932817187357515/

Одна из жительниц района в комментариях к посту пожаловалась, что рабочие просто не хотят убирать территорию. «Приезжий люд, дворники и им подобные, телефоны из рук не выпускают. Видимо хорошие зарплаты. Так и должны тогда работать на совесть», — написала москвичка.