Москвичи поспорили из-за названия станции метро

Ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ольга Северская в беседе с «Мослентой» разъяснила москвичам правила склонения топонимов. Филолог отметила, что географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, действительно не склоняются в сочетании с родовым словом, в качестве которого могут выступать слова «город», «район» и многие другие. Так, например, в словосочетании «в районе Строгино» топоним не склоняется.

Однако, по словам Северской, если родового слова нет, то возможны оба варианта — и старый склоняемый, и новый несклоняемый. Например, «в Люблине» и «в Люблино», «в сторону Строгина» и «в сторону Строгино», «к Митину» и «к Митино». При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме.

«Так было всегда. Как у Лермонтова: "Недаром помнит вся Россия про день Бородина". К сожалению, про норму теперь мало кто помнит, а тренд — удивляться, с каких пор мы склоняем топонимы на -о. По норме мы должны и вылетать из Внукова, Домодедова, Шереметьева и приземляться в Пулкове», — заключила филолог.

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