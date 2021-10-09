Россияне поспорили из-за памятника врачам-героям борьбы с COVID-19 в Москве
Памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19», открытый на Большой Пироговской улице, вызвал споры среди россиян. Снимок монумента опубликовали в Facebook-группе «Москва моя».
Большинство пользователей сети положительно оценило идею его установки. «И правильно установили», «Низкий поклон этим людям», «Светлая память ушедшим», — написали они. Одна из юзерш вспомнила, что за время пандемии многие медицинские работники погибли в «красной зоне», работая с больными коронавирусом. «Вечная им память», — добавила женщина.
Нашлись те, кто поспорил с такими высказываниями. «То есть те, кто ежедневно борется с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, работает в реанимации, в том числе, детской, и так далее, памятника не достойны?» — возмутилась пользовательница. Комментаторы возразили, что при лечении указанных заболеваний не погибло столько врачей, сколько в борьбе с коронавирусом.
Многие сошлись во мнении, что споры на подобную тему неуместны из-за героизма и самоотверженности врачей. «На любой памятник найдется с десяток критиков, подобных здешним. Наверное, все ковидные диссиденты пишут», — заметила пользовательница.
Памятник медикам-героям борьбы с COVID-19 открыли в Москве 17 сентября. Скульптуру установили в парке Клинического городка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.