Россияне поспорили из-за памятника врачам-героям борьбы с COVID-19 в Москве

Нашлись те, кто поспорил с такими высказываниями. «То есть те, кто ежедневно борется с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, работает в реанимации, в том числе, детской, и так далее, памятника не достойны?» — возмутилась пользовательница. Комментаторы возразили, что при лечении указанных заболеваний не погибло столько врачей, сколько в борьбе с коронавирусом.

Многие сошлись во мнении, что споры на подобную тему неуместны из-за героизма и самоотверженности врачей. «На любой памятник найдется с десяток критиков, подобных здешним. Наверное, все ковидные диссиденты пишут», — заметила пользовательница.

Памятник медикам-героям борьбы с COVID-19 открыли в Москве 17 сентября. Скульптуру установили в парке Клинического городка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.