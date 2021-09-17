В Москве открыли памятник медикам–героям борьбы с COVID-19

По информации издания, памятник установлен в парке Клинического городка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова на Большой Пироговской улице.

«Хотел высказать слова благодарности тем, кто выступил с инициативой создания этого замечательного памятника, который символизирует борьбу с ковидом, борьбу с пандемией, подвиг наших медицинских работников», — сказал градоначальник во время торжественной церемонии открытия.

Собянин подчеркнул, что в течение многих месяцев медработники города делают все возможное, чтобы спасти тысячи жизней от такого заболевания, как коронавирус.

Накануне стало известно, что в Москве по-новому начали лечить COVID-19. Речь идет о применении препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител.

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