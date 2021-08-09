Москвичи поспорили из-за первого в своем роде дома в СССР

Фото модульного дома, построенного в московском районе Люблино в 1958 году, вызвало спор среди пользователей сети. Дом оказался первым в своем роде в СССР. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва Моя».

На фото виден нетипичный для столицы двухэтажный жилой дом, напоминающий маленькую «панельку».

Один из подписчиков заметил, что неправильно называть такой дом модульным, и ему больше подходит название «крупноблочный». Автор поста возразил, что первое в своем роде здание именно модульное и построено по принципу «один элемент — одна комната».

Некоторые участники сообщества не стали участвовать в споре и предались воспоминаниям. «Сколько же в детстве на его крыше играли, а потом от натурального дворника с метлой убегали», — с теплотой рассказала пользовательница. Кто-то заметил, что такой дом выглядит гораздо лучше новостроек.

Москвичи отметили, что видели похожие здания в районе Свиблово и на Ленинском проспекте. Автор ответил, что таких домов в городе уже нет.

Ранее москвичи предались воспоминаниям о храме Чуда Архангела Михаила в Пресненском районе. Он проработал всего несколько лет, в 1924 стал общежитием, а в 90-х годах внутри открыли центр йоги и кафе. «Не каждый человек может похвастаться тем, что занимался йогой в храме», — заметил один из пользователей сети.

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