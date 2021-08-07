Старое фото Мосторга напомнило москвичам о храме-общежитии

Церковь построили в годы Первой мировой войны, однако в 1924 году здание стало общежитием. В отличие от соседнего советского универмага, сегодня это строение на государственной охране не состоит, сообщает Московская городская епархия.

С 90-х годов с здании бывшего храма существовали центр йоги и кафе. Один из подписчиков поддержал переделку храма в общежитие. Некоторые пользователи вспоминали, как занимались йогой в здании.

«Не каждый человек может похвастаться тем, что занимался йогой в храме», — написал один из подписчиков паблика.

В начале июля советник мэра Москвы Владимир Ресин объявил о возведении 279 новых храмов в столице в рамках программы строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась «Программа 200». Она была инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Бюджет строительства формируется из пожертвований.

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