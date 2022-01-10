Москвичи поспорили о необходимости катка на Патриарших прудах

Некоторых возмутило появление народного катка в центре Москвы. «Еще не поздно обработать солью», — отметил один из комментаторов. Другой юзер добавил, что развлечения на Патриарших прудах нужно оставить для местных жителей. «Пришлый народ, дайте спокойно и тихо людям жить, а то они могут переехать в Бирюлево или Выхино, Капотню и тогда оскудеет сие место», — обратился к москвичам и гостям столицы другой юзер.

Нашлись те, кто не согласился с такой позицией и высмеял ее. «Я бы на месте полиции бил нещадно и зимой, и летом. Это что за гульня такая? Совсем совесть потеряли», — с сарказмом заметил комментатор. «Яд сразу распылить и дело с концом! А то ишь ты их, не в гаджетах тупить вздумали, а гулять вышли», — поддержали иронию в комментариях.

Ранее московские катки стали предметом спора в сети. Кто-то пожаловался на отсутствие залитых катков в районах, кто-то возразил, что мест для зимних забав в столице достаточно.