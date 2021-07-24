Москвичи пожалели одинокую невесту
Жители центра Москвы увидели около продуктового супермаркета одинокую девушку в свадебном платье и фате. Фото было опубликовано в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook.
По словам москвички, опубликовавшей снимок, невеста нервно говорила по телефону. «Хочется надеяться, что жених просто пошел за шампанским», — прокомментировала автор поста.
Девушка очаровала подписчиков сообщества. «Невеста прямо из 60-х годов — короткое прямое платьице, фасон фаты»; «У девушки настолько красивые ноги, даже судя по этой не самой подробной фотографии, что, думаю, там все хорошо кончилось»; «Прекрасное, атмосферное фото», — писали подписчики и желали одинокой невесте всего самого наилучшего.
Несколько подписчиков написали, что волноваться не о чем. «У этой девушки все хорошо. Свадьба была прекрасная. Я подписана на нее в Instagram», — написала одна из участниц сообщества.
Еще один подписчик просто заявил: «Это моя, все в порядке». Судя по всему, он не шутил.
Ранее стало известно, что самым популярным днем для свадеб в летнем сезоне станет 21 августа. В этот день соединить себя узами брака собираются более тысячи москвичей.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!