Москвичи пожалели одинокую невесту

Жители центра Москвы увидели около продуктового супермаркета одинокую девушку в свадебном платье и фате. Фото было опубликовано в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook.

По словам москвички, опубликовавшей снимок, невеста нервно говорила по телефону. «Хочется надеяться, что жених просто пошел за шампанским», — прокомментировала автор поста.

Девушка очаровала подписчиков сообщества. «Невеста прямо из 60-х годов — короткое прямое платьице, фасон фаты»; «У девушки настолько красивые ноги, даже судя по этой не самой подробной фотографии, что, думаю, там все хорошо кончилось»; «Прекрасное, атмосферное фото», — писали подписчики и желали одинокой невесте всего самого наилучшего.