Москву в августе накроет свадебный бум

«В субботу, 21 августа, помимо отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания торжественные церемонии пройдут в 17 необычных локациях столицы», — цитирует телеканал сообщение пресс-службы ЗАГС.

В числе таких локаций — станция метро «Маяковская». Церемонии бракосочетания там будут проведены для двух пар в ночь на 22 августа.

В числе других популярных свадебных дат 2021 года оказались 5, 19 и 26 июня, а также 7 и 14 августа. В столичном загсе отметили, что с начала года в необычных местах Москвы поженились 3,5 тысячи пар. Оригинальные локации доступны для тех, чья свадьба выпадает на пятницу или субботу. На выбор москвичам предоставляется более десяти вариантов мест для бракосочетания.

Ранее первые три пары поженились на Северном речном вокзале Москвы. В ближайшее время на этой площадке пройдет еще 20 свадебных церемоний.

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