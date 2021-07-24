Москвичи пожаловались на «облысевший» город

Жители столицы поддержали мужчину. По словам многих, без зелени улицы города выглядят неуютными. «Поддерживаю. Москва без зелени деревьев сразу теряет уют, теплоту и становится чужим, холодным городом»; «Это возможность дышать»; «Вот эта жара доказала, что в городе должно быть как можно больше деревьев, ведь только проходя вдоль таких алей, можно было немного отдохнуть», — писали участники сообщества.

По их словам, они особенно расстроены исчезновением сирени около Большого Театра. «Как она цвела и благоухала! Памятно и дорого то ощущение прекрасной поры», — написала одна из подписчиц.

Ранее москвичей возмутила вырубка 200-летних деревьев в парке Коломенское. Три ветлы, стоящие там последние два века, были одной из достопримечательностей Москвы.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!