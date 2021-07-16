Москвичи пожаловались на «расслабленных Арбатом» людей

Жители Москвы пожаловались на спящих в центре города людей — одного из них обнаружили во дворе жилого дома в Староконюшенном переулке неподалеку от Арбата, на газоне рядом с детской площадкой. Соответствующее фото опубликовано в районной группе в Facebook.

«Детская площадка на Староконюшенном. Люди отдыхают, но все по-разному...» — написал автор снимка. Местные жители решили, что мужчине стало плохо, и вызвали скорую помощь. «Вызвали скорую, они его оживили, он ушел, но вернулся через 15 минут. Сел на забор, упал, стал что-то орать. Вызвали полицию, полиция не приехала», — сообщила одна из подписчиц сообщества.

Другие подписчики пожаловались, что спящих во дворах в центре Москвы людей видят достаточно часто. «Такого много. Арбат расслабляет», — написал один из пользователей и приложил фотографии уснувших на улице людей.

Ранее на видео попал раздевшийся до трусов мужчина, прогуливающийся по одному из столичных парков. Ролик разозлил пользователей соцсетей.

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