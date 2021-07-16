Москвичи пожаловались на вибрацию в квартире и сняли дрожащие предметы на видео
Жители Новогиреево пожаловались на странную вибрацию в квартире и сняли дрожащие предметы на видео. Кадры были опубликованы в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
Москвичи рассказали, что с апреля этого года на Утренней улице ведутся строительные работы, из-за которых страдают жильцы соседнего дома. Они требуют от застройщика снизить уровень шума, однако тот не идет на уступки. «На одной сейсмической волне с реновацией?» — пошутил автор ролика.
В комментариях к твиту один из подписчиков аккаунта отметил, что подобные вибрации очень опасны для соседних домов, так как несущие железобетонные конструкции уже через 20 лет эксплуатации содержат множество микротрещин. «Новый дом построят, а соседние рухнут!» — прокомментировал инцидент другой пользователь.
Ранее в Москве работники коммунальных служб укладывали новый асфальт, в то время как на улице шел сильный ливень. Случившееся попало на видео и озадачило пользователей сети. На кадрах ролика видно, как рабочие зачерпывают лопатами и перекидывают битумную смесь, которая почти скрылась под водой в глубокой луже. Тем временем рядом идет процесс уплотнения покрытия при укладке асфальта — для этой цели коммунальщики решили использовать специальный дорожный каток.
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