Москвичи пожаловались на вибрацию в квартире и сняли дрожащие предметы на видео

В комментариях к твиту один из подписчиков аккаунта отметил, что подобные вибрации очень опасны для соседних домов, так как несущие железобетонные конструкции уже через 20 лет эксплуатации содержат множество микротрещин. «Новый дом построят, а соседние рухнут!» — прокомментировал инцидент другой пользователь.

Ранее в Москве работники коммунальных служб укладывали новый асфальт, в то время как на улице шел сильный ливень. Случившееся попало на видео и озадачило пользователей сети. На кадрах ролика видно, как рабочие зачерпывают лопатами и перекидывают битумную смесь, которая почти скрылась под водой в глубокой луже. Тем временем рядом идет процесс уплотнения покрытия при укладке асфальта — для этой цели коммунальщики решили использовать специальный дорожный каток.

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