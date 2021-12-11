Москвичи предложили приковать дворников наручниками

Жительница Москвы в группе Гагаринского района в Facebook предложила приковать дворников наручниками и взять их в заложники, чтобы закрепить конкретных сотрудников УК за столичными дворами.

Россиянка уточнила, что местный ГБУ «Жилищник» не дает возможности нормально работать дворникам, в связи с чем женщина возмущена и требует справедливости и очищенных от снега дорог. «Нужно завалить жалобами портал? Приковать дворников наручниками? Взять их в заложники? Сколько можно обмениваться этими бесконечными фоторепортажами с сугробами, катками на тротуарах и ледяными колеями?» — пишет она. Подписчики сообщества отметили, что уже неоднократно обращались в приемную «Жилищника» с просьбой вернуть закрепление дворников по участкам. Местные жители объясняют, что, когда отдельный работник отвечал за свой объект, на территории района был порядок.

«Их таскают с места на место, очищать куски площади, которые попали под жалобы жильцов. Или как в нашем случае — работают только по фото», «Надо что-то делать. Мы советом дома будем обходить территорию и акты составлять. Несколько раз в день», — прокомментировали юзеры.

Ранее ностальгирующие по СССР дворники развеселили россиян. На снимке изображены несколько мужчин в оранжевых жилетах и их произведение — выведенная лопатами на снегу фраза «СССР хочу».