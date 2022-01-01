Москвичи предложили спускаться на лыжах по заснеженной лестнице

Участники группы Facebook «Медведково.Соседи» обсудили покрытую снегом лестницу в Москве.

Соответствующее фото выложили в сеть. Автор поста добавил, что скоро по лестнице невозможно будет спуститься или подняться.

Некоторые пользователи в комментариях отнеслись с юмором к ситуации и написали, что со спуском проблем точно не должно возникнуть. Проехаться вниз можно на лыжах, сноуборде или санках. «Комунальщики так старались — горку для нас готовили. Бесплатный зимний аттракцион, но мы и тут недовольны», — написали москвичи.

Одна из женщин все же воздержалась от шуток и написала, что заснеженная лестница действительно очень опасная и она сама видела, как недавно на спуске со ступенек упал человек.

Под постом москвич посоветовал обращаться с данной проблемой на портал «Наш город». Позже в комментариях участник группы прислал фотографию уже очищенной от снега лестницы.

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