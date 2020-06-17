Москвичи превратили уличные стойки с антисептиками в пепельницы

Москвичи начали использовать пустые стойки с антисептиками в качестве пепельниц. Соответсвующее фото опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На снимке видно, как стойка с гигиеническим средством, установленная около автобусной остановки, заполнена окурками. При этом в нескольких сантиметрах от нее расположена урна.

В мае сообщалось, что пассажирам московского метро в масках и перчатках подарили тысячу антисептиков. Также в столичном дептрансе поблагодарили пассажиров, соблюдающих необходимые меры профилактики: дистанцию, бесконтактную оплату проезда, ношение масок и перчаток.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и пропусков, людям разрешили гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты.

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