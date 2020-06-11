Москвичи принялись бронировать авиабилеты накануне отмены режима самоизоляции

Жители Москвы активно принялись бронировать авиабилеты накануне отмены режима самоизоляции. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные сервиса путешествий «Туту.ру».

Известно, что за неделю со 2 по 9 июня динамика бронирований выросла на 64 процента. Наибольшей популярностью пользуются города черноморского побережья: Анапа, Сочи, Геленджик. Часто покупают билеты в Махачкалу, Симферополь, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Уфу, Калининград и Краснодар.

Как отмечает сервис путешествий, на всех этих направлениях в обе стороны средний чек в 2020 году меньше, чем в этот же период в 2019-м.

Ранее сообщалось, что некоторые москвичи решили не дожидаться отпуска и уже открыли купальный сезон на пляжах столицы. При этом официального разрешения от властей города еще не поступало. Полицейские огородили территории мест отдыха, но люди отказались их покидать.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, цифровых пропусков и графики прогулок для горожан. Открылись салоны красоты и парикмахерские; с 16 июня люди смогут посетить летние веранды кафе и ресторанов, а также музеи; с 23 июня начнут работу заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны.

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