Москвичи признались в любви к пиву

Москва вошла в тройку российских городов, жители которых больше других любят употреблять пиво на отдыхе. Это следует из данных опроса российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Как отмечается, от алкоголя не отказываются 32 процента москвичей. Также среди главных любителей выпить во время поездки оказались жители Челябинска (14,5 процента) и Санкт-Петербурга (13,6 процента). Самыми трезвыми туристами оказались жители Саратова, Новосибирска и Нижнего Новгорода (по 3,4 процента), а также Краснодара (1,7 процента).

Всего в опросе приняли участие 159 человек.

В июне специалисты столичного департамента здравоохранения дали советы собирающимся в отпуск москвичам.

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