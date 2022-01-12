Москвичи признались в желании гладить роботов-курьеров

Москвичи в группе Facebook «Ломоносовский район и окрестности» умилились роботам-курьерам и признались в желании их погладить.

Участница группы написала, что робот-доставщик привез ее посылку с почты до подъезда и отдал по специальному коду. «Это какая-то невероятная уже история. Будущее уже с нами!» — выразила свое восхищение женщина.

В комментариях пользователи сети поддержали соседку. «Какой милый», «Какой он классный! Знаю, что неживой, но кажется очень симпатичным. Если роботы решат захватить мир, им не составит труда втереться к нам в доверие», — отметили восторженные москвичи.

А некоторые даже признались в желании погладить маленьких доставщиков на колесах. «Почему-то проникаешься к ним чувствами, хочется их погладить, как-то поддержать в их непростой работе», «Поскольку мы живем в доме, где почта, то с этими существами сталкиваемся каждодневно. Мои дети их гладят, когда мимо проходим», — рассказали горожане.

Кто-то под постом отметил, что роботам специально разработали такой дизайн, чтобы устройства были похожи на домашних животных и не раздражали людей. А также подчеркнули, что надеются на порядочность жителей столицы и сохранность доставщиков в столице.

Ранее роботы-почтальоны на улицах Москвы вызвали дискуссию среди россиян.