Роботы-почтальоны на улицах Москвы вызвали дискуссию среди россиян

Среди россиян вызвало дискуссию появление на улицах столицы беспилотных роботов-почтальонов, развозящих посылки. Фото одного из таких устройств выложили в Facebook-группу «МОСКВА МОЯ».

Автор поста сообщил, что роботы развозят посылки весом до 15 килограмм. Кто-то отнесся к нововведению почты с позитивом, кто-то — наоборот.

«Круто! А как они почту забирают? Снял бы видео кто!» — заинтересовалась одна из пользовательниц. «Ура», — радостно отреагировали на новость в комментариях. Кто-то с юмором сравнил роботов с почтальоном Печкиным из знаменитого мультсериала «Простоквашино».

Некоторые заявили, что у «Почты России» есть проблемы с сервисом, и они могут отразиться на работе роботов. «Один и тот же будет всегда на зарядке, или сломают и отправят в сервис», — скептически предсказал юзер будущее новых устройств. «Ну, может в Москве и в центре Питера как-то они пристроятся, но вот по частному сектору, осенью в распутицу или зимой в снегопад или гололед...» — поддержали мужчину в комментариях, засомневавшись, что инновация приживется в погодных реалиях России.

Ранее роботов-доставщиков в сети предложили признать транспортом. Некоторые россияне отметили, что беспилотные устройства вытесняют с улиц пешеходов.