Москвичи проехались по реке на матрасе и попали на видео

Москвичи проехались по реке Яузе, вышедшей из берегов, на резиновом надувном матрасе. Видео опубликовал в понедельник, 1 июня, телеканал «Москва 24».

Горожане попали на видео накануне около станции метро «Ботанический сад». На записи видно, как семья из трех человек, использовав две деревянные балки, проплывает по воде. При этом женщина снимает происходящее на телефон.

Отмечается, что уровень реки стал намного выше из-за продолжительных ливней.

Ранее стало известно, что в Москве за последние дни мая было установлено три рекорда по осадкам. Выпало 314 процентов месячной нормы. В связи с непогодой в столице повалено около 70 деревьев, также 15 автомобилей получили повреждения.

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