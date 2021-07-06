Москвичи пытались остановить неуправляемый автобус и поплатились

Как можно заметить на видео, один из горожан толкал автобус у переднего колеса, когда потерял координацию и упал на землю. Прохожие быстро среагировали и вовремя вытащили москвича прямо из-под колес автобуса.

Что стало причиной съезда транспортного средства с маршрута, не уточняется. В комментариях к посту некоторые предположили, что водителю автобуса могло стать плохо за рулем, из-за чего он потерял управление.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы автомобиль на скорости врезался в автобус, из которого в тот момент выходили пассажиры. В результате происшествия пострадали два человека.

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