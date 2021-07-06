Москвичи пытались остановить неуправляемый автобус и поплатились
Жители района Бибирево в Северо-Восточном округе Москвы попытались самостоятельно остановить неуправляемый автобус и чуть не попали под его колеса. Соответствующее видео появилось в Facebook-аккаунте «Алтуфьево Бибирево Лианозово — полезное».
На кадрах видно, как городской автобус медленно движется и съезжает с маршрута. Сначала транспортное средство выезжает на пешеходный переход, а затем выкатывается с проезжей части на газон. При этом неравнодушные прохожие ринулись на подмогу. Горожане пытались собственными силами остановить автобус, потерявший управление.
Как можно заметить на видео, один из горожан толкал автобус у переднего колеса, когда потерял координацию и упал на землю. Прохожие быстро среагировали и вовремя вытащили москвича прямо из-под колес автобуса.
Что стало причиной съезда транспортного средства с маршрута, не уточняется. В комментариях к посту некоторые предположили, что водителю автобуса могло стать плохо за рулем, из-за чего он потерял управление.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы автомобиль на скорости врезался в автобус, из которого в тот момент выходили пассажиры. В результате происшествия пострадали два человека.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!